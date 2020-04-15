В России оживилась работа волонтеров из-за коронавируса

Работа российских волонтерских штабов оживилась из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов акции взаимопомощи #МыВместе, председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, передает «Комсомольская правда».
Отмечается, что около 15 процентов граждан участвуют в добровольческом движении. Такие данные были озвучены во время круглого стола «Время готовиться к будущему», организованного Экспертным институтом социальных исследований. Волонтеры оказывают помощь пожилым людям и маломобильным гражданам.
«Сейчас мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях (с нами работают более 2,5 тысячи волонтеров-медиков), юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь», — сказал Савчук.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения