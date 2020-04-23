Один дополнительный телефонный звонок столичного соцработника спас жизнь женщине

Сотрудница территориального центра социального обслуживания населения «Алексеевский» Наталья Пересыпкина спасла свою подопечную, проявив бдительность, сообщили «Ленте.ру» в центре.

Наталья Пересыпкина была у своей подопечной, пожилой одинокой женщине, и почувствовала, что с той что-то не так. Уже уйдя вечером из квартиры подопечной, соцработник позвонила женщине, чтобы убедиться, что все в порядке. На звонок никто не отвечал. Сотрудница вызвала скорую и МЧС. Когда бригада приехала на место, выяснилось, что у женщины резко поднялось давление, она упала и не могла подняться.

«Наталья даже не могла понять, что с ее подопечной именно "не так": просто почувствовала что-то странное, какую-то вялость у нее. Когда вечером на звонок никто не ответил, мы поняли, что ситуация может быть серьезной. У нас есть правила поведения в таких ситуациях. Мы вызвали скорую, МЧС, приехали туда. И оказалось, очень вовремя. К счастью, обошлось без переломов. Но если бы не звонок соцработника, все могло бы кончиться печально», — рассказала директор центра «Алексеевский» Оксана Будакова.

Сейчас в столице помощь пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями оказывают почти 10 тысяч социальных работников — они доставляют продукты, лекарства, товары первой необходимости, могут выгулять домашних животных и доставить им корм, а также оказать иные услуги, предоставляемые центрами соцобеспечения. Для того, чтобы оставить заявку на социальную услугу, необходимо позвонить по телефону горячей линии комплекса социального развития Москвы 8(495) 870-45-09. Социальные работники максимально оперативно на местах оказывают необходимые услуги.

