Медсестре пришлось выбирать между собственными детьми и борьбой с коронавирусом

Медсестре из ирландского города Корк и ее мужу — соцработнику — пришлось выбирать, кому придется съехать из дома, чтобы обезопасить детей от угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Mirror.
35-летняя медсестра Эмма Мерфи работает на передовой борьбы с COVID-19. Ее муж Джо — соцработник и тоже сотрудничает со сферой здравоохранения. Муж и жена постоянно спорят, кто из них останется дома в ближайшие дни с их тремя детьми — семилетней Молли, пятилетним Джеком и трехлетней Люси, чтобы не подвергать их угрозе заражения смертельно опасной инфекцией.
«Шансы, что покинуть дом придется мне, очень велики. Больше всего я боюсь принести коронавирус в дом и заразить детей», — сказала Мерфи.
Она рассказала, что из-за постоянного ношения защитной формы у нее на теле остаются болезненные отметины. «Был момент, когда у меня выдался двухчасовой перерыв. Я сняла очки, у меня все болело и остались следы, — рассказала женщина.
Медсестра опасается, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. «Мои последние три смены стали гораздо более загруженными. Мы принимаем все больше пациентов, состояние которых было очень тяжелым», — сказала она.
Ранее сообщалось, что врачу из Англии пришлось расстаться с детьми из-за борьбы с коронавирусом. Из-за этого решения она много ночей провела в слезах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения