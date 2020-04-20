Сотрудники проекта Собянина стали соцработниками на время самоизоляции

Сотрудники проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» на время режима самоизоляции стали социальными работниками. В их задачи входит помощь пожилым людям, сообщается на сайте правительства столицы.

До введения в Москве ограничительных мер специалисты отделов социальных коммуникаций и активного долголетия занимались организацией организацией развлекательных, спортивных и творческих мероприятий, помогали и консультировали москвичей старшего поколения, а также обеспечивали работу кружков и секций проекта.

Как пояснил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, помимо доставки продуктов и медикаментов специалисты поддерживают пожилых москвичей психологически. Он отметил, что при этом соблюдаются все меры предосторожности — соцработники прошли специальный инструктаж и получили средства индивидуальной защиты.

«Они делают сюрпризы, поздравляют с днем рождения москвичей старшего поколения, созваниваются с ними по телефону и переписываться в мессенджерах, подбирают и отправляют им интересные материалы с рекомендациями, чем можно заняться дома в период самоизоляции», — отмечается на сайте мэра.

В России за последние сутки зафиксировано 4268 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Большинство зараженных вирусов находятся в Москве и Московской области. В столице насчитывается 26 350 инфицированных, из них 2026 зарегистрировано за последние сутки. 1838 человек вылечились. 204 пациента скончались от осложнений. В Московской области насчитывается 578 зараженных коронавирусом.

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