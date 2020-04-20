Поддержку Собянина получат 11 тысяч пострадавших из-за коронавируса предприятий

Более 11 тысяч предприятий получат отсрочку по уплате имущественных налогов на 9,6 миллиардов рублей. Меру поддержки из-за распространения коронавируса и введенных в Москве ограничений предложил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

Срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал продлили до конца года. Как рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса к текущим условиям.

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Отсрочка предоставляется для организаций всех перечисленных в указе Собянина отраслей автоматически. Собирать документы и подавать заявление не потребуется.

15 апреля Собянин утвердил третий пакет поддержки бизнеса в период распространения коронавируса. Указом был расширен перечень отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку. В частности, отсрочка от уплаты авансов за первый квартал 2020-го по налогу на имущество компаний и земельному налогу теперь дана кинотеатрам, организациям дополнительного образования, санаториям, домам отдыха, организаторам выставок и конференций.

Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других подобных выплат в городской бюджет. Выкупные платежи для предпринимателей, заключивших договоры выкупа арендуемой у города недвижимости, со второго квартала переносятся на конец года.

В России за последние сутки зафиксировано 4268 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Большинство зараженных вирусов находятся в Москве и Московской области. В столице насчитывается 26 350 инфицированных, из них 2026 зарегистрировано за последние сутки. 1838 человек вылечились. 204 пациента скончались от осложнений. В Московской области насчитывается 578 зараженных коронавирусом.

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