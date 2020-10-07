«Лукойл» начал эксплуатацию малой ГЭС на Кубани

Компания «Лукойл» после модернизации начала эксплуатацию малой гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 1,5 мегаватта на реке Бешенка в Краснодарском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

На станции, построенной в 2004 году и входящей в гидроэнергетический комплекс Краснополянской ГЭС, реконструирован гидроагрегат, а также полностью заменена система оперативно-диспетчерского управления, что позволит в будущем эксплуатировать ГЭС без присутствия персонала.

Благодаря модернизации малой ГЭС повышен уровень использования гидропотенциала Краснополянского узла. Станция будет поставлять мощность на розничный рынок, обеспечивая электроэнергией потребителей горно-климатического курорта «Красная Поляна» и Большого Сочи.

Модернизация малой ГЭС — очередной проект, направленный на рост доли ВИЭ в энергобалансе компании.

«Лукойл» располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии, доля которых по итогам 2019 года составила 6 процентов от коммерческой выработки электроэнергии группой «Лукойл». Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками компании позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тысяч тонн СО2-эквивалента в год.

Основными активами ВИЭ группы являются четыре ГЭС, расположенные в России, с суммарной мощностью 291 мегаватт, ветропарк Land Power в Румынии мощностью 84 мегаватт и солнечные электростанции в Волгограде, Румынии и Болгарии суммарной мощностью свыше 20 мегаватт. Первая очередь Волгоградской СЭС мощностью 10 мегаватт была введена в 2018 году, в 2020 году начато строительство второй очереди мощностью 20 мегаватт, кроме того, началась реализация проекта строительства новой СЭС в Краснодаре мощностью 2,35 мегаватта.