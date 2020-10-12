«Лукойл» нарастит выработку зеленой энергии после модернизации ГЭС

«Лукойл» завершил реконструкцию гидротехнических сооружений, входящих в комплекс Краснополянской ГЭС в Краснодарском крае. Реализация проекта позволит увеличить объем воды, поступающий в бассейн суточного регулирования (БСР) из горной реки Бешенка, говорится в сообщении компании.

БСР, являясь промышленным накопителем энергии, решает задачи, связанные с работой гидроэнергетического комплекса. Это выравнивание графика выработки ГЭС за счет накопления энергии при низкой нагрузке и отпуска в пиковые часы при высоких ценах на электроэнергию, а также оказание системных услуг на рынке электроэнергии и мощности.

Этот проект, реализованный в компании впервые, будет способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе за счет роста выработки электроэнергии ГЭС, а также освоению современных подходов при работе с ВИЭ.

В гидроэнергетический комплекс Краснополянской ГЭС входят две гидроэлектростанции — Краснополянская ГЭС мощностью 22 мегаватта и недавно модернизированная малая ГЭС (1,5 мегаватта) на реке Бешенка.

По итогам 2019 года доля ВИЭ в коммерческой выработке электроэнергии генерирующими активами «Лукойла» составила 6 процентов. В компании отмечают, что выработка электроэнергии возобновляемыми источниками позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тысяч тонн СО2-эквивалента в год.

Основными активами ВИЭ Группы являются четыре ГЭС, расположенные в России, с суммарной мощностью 291 мегаватт, ветропарк Land Power в Румынии мощностью 84 мегаватта и солнечные электростанции в Волгограде, Румынии и Болгарии суммарной мощностью свыше 20 мегаватт.