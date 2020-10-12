«Лукойл» начал второй этап развития месторождения в Каспийском море

На морском ледостойком стационарном комплексе №2 (МЛСК-2) месторождения имени Владимира Филановского, крупнейшего в российском секторе дна Каспийского моря, начался второй этап эксплуатационного бурения. Старт второму этапу, направленному на поддержание проектного уровня добычи 6 миллионов тонн нефти в год, дали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

Юрий Борисов ознакомился с морской инфраструктурой «Лукойла» в Астраханской области и планами компании по реализации новых проектов в регионе.

«"Лукойл" с нуля открыл для России новую нефтегазовую провинцию на Каспии — одну из крупнейших в новой истории нашей страны. Уровень технологической оснащенности, промышленной и экологической безопасности на объекте соответствуют самым высоким мировым стандартам. Сегодня мы обсудили планы развития месторождений в Астраханской области и можно с уверенностью сказать, что это одна из точек роста российской нефтяной промышленности», — отметил Юрий Борисов.

Кроме того, во время рабочей поездки в Астраханскую область Юрий Борисов и Вагит Алекперов осмотрели Корпоративный учебный центр (КУЦ) компании. Это единственный в России учебный центр международного уровня, ведущий подготовку персонала к работе на морских нефтегазовых объектах.

На сегодняшний день общие накопленные инвестиции «Лукойла» в развитие месторождений российского сектора Каспийского моря превышают 9 миллиардов долларов.