В российском регионе разлилась нефть после прорыва нефтепровода

В Пермском крае прорвало магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин», в результате чего произошел разлив нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь-Лазарево в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около 10 кубических метров без последующего горения», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что после аварии перекрыли участок нефтепровода протяженностью около 400 километров. Угроза попадания нефтепродуктов в водоемы отсутствует. Восстановительные работы будут завершены примерно 6 июня.

29 мая в Норильске из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом произошла авария на ТЭЦ-3. 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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