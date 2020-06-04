В МЧС нашли решение по разлитому в Норильске топливу, передает РИА Новости. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, его соберут в резервуары и очистят от воды.

Радионова также рассказала, что проверка ведомства в Норильске займет около 20 дней. Она добавила, что Росприроднадзор направил на место ЧП дополнительные силы, там ежедневно берут по 15 проб, их количество наращивается.

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко рассказал, что компания нашла емкости, 6 июня их доставят в Норильск. Ожидается получить около 16 тысяч тонн емкостей, после чего их распределят для сбора нефтепродуктов. Затем жидкость и емкости законсервируют, после чего будет решаться вопрос эвакуации их с места разлива, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров. Сдержать его дальнейшее распространение помогли заградительные боны, установленные на реках. Дяченко рассказал, что на устранение последствий ЧП потребуется две недели.

Авария на ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой, произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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