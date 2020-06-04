Губернатор Красноярского края прилетел в Норильск

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск в связи с разливом топлива из хранилища ТЭЦ-3. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает РИА Новости.

Усс осмотрит место разлива топлива из хранилища, а также проведет совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Ранее сообщалось, что площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Сдержать дальнейшее распространение топлива удалось с помощью заградительных бонов, установленных на реках.

Авария на ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой, произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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