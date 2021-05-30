На российском озере затонул катер

Катер, на борту которого находились восемь человек, затонул на Кубенском озере в Вологодской области. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, происшествие случилось 29 мая около 16:00 по московскому времени. Недалеко от деревни Обросово у катера заглох двигатель, а позже он затонул. На его борту, по предварительным данным, находилось восемь человек, семь из них смогли спастись.

На данный момент проводятся поисково-спасательные мероприятия. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, в том числе наличие необходимых документов у водителя катера, соблюдение пассажировместимости и правил плавания. Меры будут приняты при наличии оснований, заверили там.

В мае двое российских туристов решили отправиться на морскую прогулку по Черному морю. Однако позже туристам потребовалась помощь спасателей — двигатель судна заглох, а лодку стало сносить. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС отбуксировали неисправное судно.