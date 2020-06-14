Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Спасатели приступили к поискам катера, который перевернулся рядом с городом Вилючинск Камчатского края. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Происшествие произошло в 25 морских милях от выхода из Авачинской бухты. Катер доставлял груз к другому судну, однако попал в шторм, сообщает источник «Интерфакса».

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.

В октябре 2019 года в заливе Владимир Приморского края пропала моторная лодка с рыбаками. Они перестали выходить на связь спустя несколько часов после выхода в море. В декабре катер нашли дрейфующим в японских водах, недалеко от острова Хоккайдо, однако экипажа на борту не оказалось.

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