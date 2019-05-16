Пьяный турист ослушался капитана, свалился в океан и пропал

Нетрезвый турист пропал в океане после того, как ослушался капитана катера и не надел спасательный жилет. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что в понедельник, 13 мая, 42-летний Уэсли Бейт и пятеро его друзей арендовали катер, чтобы покататься вокруг острова Самуи и осмотреть достопримечательности.

По словам капитана судна, 23-летнего Чактама Джайджонга, путешественники забирались в лодку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они не выполняли инструкции и сидели на краю катера без спасательных жилетов, несмотря на плохую погоду.

Как только лодку начало качать на волнах, Бейт потерял равновесие и упал в воду. Тогда Джайджонг развернул лодку и сделал несколько кругов вокруг места, где упал турист, однако найти его не удалось.

После этого его друзей высадили на берегу, а капитан судна направился в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Спустя несколько дней после инцидента сотрудники спасательной службы по-прежнему не могут отыскать мужчину.

Майор полиции Ворасак Акаракул подтвердил изложенную информацию и сообщил, что поиски продолжаются.

В августе прошлого года пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. Она находилась примерно в ста километрах от берега.

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