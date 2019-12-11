Исчезнувший российский катер нашли без экипажа на борту

Исчезнувший в конце октября российский катер нашли дрейфующим в японских водах, недалеко от острова Хоккайдо, однако экипажа на борту не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На борту шестиметрового катера до его пропажи находились шесть россиян: владелец судна Евгений Пятышин, его брат Максим Пятышин, Андрей Поддубный, главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

По данным «Интерфакса», 26 октября россияне вышли на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе (Приморский край). Спустя несколько часов они перестали выходить на связь. К поиску рыбаков привлекли большое количество судов и авиации, в том числе спасательный буксир «Фотий Крылов» Тихоокеанского флота, гидрографическое судно ГС-397, большой гидрографический катер БГК-168 и самолет МЧС Бе-200.

5 ноября в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга был найден объект, похожий на перевернутую лодку. Родственники пропавших моряков объявили вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о местонахождении рыбаков.

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