Обнаружены пропавшие в Керчи украинские катера

В сети обнаружили украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», арестованные после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, которые якобы пропали ранее. Об этом сообщает «Страна.ua».

Буксиры по-прежнему остаются в акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, однако их переместили в конец причала и накрыли маскировочной сеткой. Изначально корабли находились в другом месте стоянки.

О пропаже катеров и буксира издание сообщало 25 июня. На Украине посчитали, что это может означать скорое освобождение моряков, которых российский власти арестовали вместе с судами после инцидента в Керченском проливе.

27 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал ноту министерства иностранных дел России. В ней предлагалось предоставить письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения в предварительном и судебном следствии. Также Россия выразила готовность передать украинской стороне «на ответственное хранение» три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Киев даст гарантии их сохранности. Министр выразил несогласие с нотой, однако позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломат не согласовывал ответ с ним.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Москва сочла инцидент провокацией, Киев заявил об акте военной агрессии.

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