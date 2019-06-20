Путин порассуждал о судьбе украинских заключенных в России

Вопрос с освобождением граждан Украины, содержащихся в российских колониях и СИЗО, должен решаться комплексно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. Трансляция ведет телеканал НТВ в YouYube.

«Мы сперва должны подумать о том, как будет решаться судьба людей, которые нам не безраличны, в том числе граждан Российской Федерации», — сказал он в ответ на вопрос из Одессы по поводу судьбы минских переговоров и освобождения заключенных.

Помимо этого, звонивший мужчина хотел узнать, насколько сильно может повлиять на эффективность переговоров отстранение оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, занимавшегося вопросами обмена пленными и также известного своими хорошими отношениями с Путиным.

Путин указал, что Медведчук действительно беседовал с ним по поводу украинских заключенных, в том числе моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. «Виктор Владимирович [Медведчук], действительно, очень близко к сердцу принимает эти проблемы», — отметил он.

По словам президента России, политик делал это как по поручениям бывшего главы Украины Петра Порошенко, так и по собственной инициативе, однако такие проблемы невозможно решать без содействия властей другого государства и ответных шагов с их стороны.

Медведчук — оппозиционный украинский политик, которого часто осуждают за пророссийскую позицию и дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». При Порошенко в отношении него начали расследование по подозрениям в госизмене. Нынешний президент Владимир Зеленский также считает Медведчука своим политическим противником и отстранил его от переговоров по Донбассу.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 25 августа. Москва сочла инцидент провокацией, Киев заявил об акте военной агрессии.

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