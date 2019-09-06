Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой

В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По его словам, тело пропавшей без вести женщины без признаков жизни было обнаружено в одном километре от мыса Толстый. В настоящий момент проводится ее опознание.

Отмечается, что в поисково-спасательной операции было задействовано 27 спасателей, 7 единиц техники, 3 катера, а также беспилотники.

5 сентября сообщалось, что у побережья курортного города Судак затонул прогулочный катер «Камелот». Происшествие случилось около мыса Меганом на расстоянии около 200 метров от берега. На борту судна находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа; 13 человек спасли сразу.

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