В Крыму затонул прогулочный катер

У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Сообщение главы МЧС Крыма Сергея Шахова передает «Интерфакс» в четверг, 5 сентября.

Катер «Камелот» пошел ко дну около мыса Меганом на расстоянии около 200 метров от берега.

По словам Шахова, на борту лодки находились 12 пассажиров и два члена экипажа. 13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели.

В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер. На нем находились не менее 55 человек, в то время как было допустимо перевозить не более 12. Погибли две женщины, они скончались в больнице. Владелец судна дал объяснения следователям. Он обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер.

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