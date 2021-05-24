Отправившиеся на прогулку на катере россияне заглохли в открытом море

Двое российских туристов, отправившихся на прогулку на катере, заглохли в открытом море. Об этом сообщило ЮРПСО МЧС России в своем Instagram-аккаунте.

В воскресенье, 23 мая, двое россиян на своем частном катере решили отправиться на морскую прогулку по Черному морю. Однако позже туристам потребовалась помощь спасателей — двигатель судна заглох, а лодку стало сносить в район пляжа «Электроник».

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС отбуксировали неисправное судно к причалу Парусного центра. Отмечалось, что медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее в мае американские туристы решили поплавать на надувном матрасе во время отпуска в штате Алабама и оказались унесенными в открытое море — молодая пара плавала на надувном матрасе, который они приобрели за 270 долларов (около 20 тысяч рублей). Пропажу путешественников заметили родственники, которые и сообщили об инциденте в службу спасения.