Туристка бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане

Туристка из Великобритании бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. Подробности инцидента публикует The Mirror.

41-летняя британка Сарм Хеслоп (Sarm Heslop) вместе со своим молодым человеком отправилась на морскую прогулку на катере в районе Виргинских островов на Карибах. Проснувшись утром в понедельник, 8 марта, парень обнаружил, что его девушка бесследно исчезла. О произошедшем он сразу же уведомил береговую охрану США.

Поиски девушки продолжаются уже четвертый день. Исследована водная территория вокруг острова Сент-Джон, однако следов Хеслоп нигде не замечено.

Полиция острова обратилась к местным жителям с просьбой в содействии поискам. Отмечается, что последний раз Хеслоп видели в воскресенье, 7 марта, у катера, пришвартованного у берегов Сент-Джона.

12 марта сообщалось о россиянине, который исчез при странных обстоятельствах. Мужчина был опытным туристом-«выживальщиком». Он пропал также в понедельник, 8 марта, около полудня. Известно, что он выдвинулся налегке и имел при себе лишь рюкзак.