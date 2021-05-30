Появились кадры с места инцидента с отбросившим детей на трамвайные пути батутом

В Барнауле очевидцы запечатлели момент с лопнувшим батутом, из-за которого двух девочек отбросило на трамвайные пути. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

На записи виден перевернутый батут и следы крови на траве.

Об инциденте стало известно 30 мая. Несчастный случай произошел возле торгового центра «Район». Батут лопнул из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. В частности, девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Пострадавших доставили в больницу.