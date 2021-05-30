Россия
 
Последние новости
В Крыму заявили об уникальном шансе для «Белавиа»
Момент инцидента с детьми на лопнувшем батуте попал на видео
В Белоруссии задержан главред Hrodna.life Алексей Шота
В России задумались об обязательной установке алкозамков на авто
19-летний гонщик скончался от полученных в аварии травм
В Британии вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
Русский интерфейс нашли в программе атаковавших американский трубопровод хакеров
Минздрав назвал главное условие ухода коронавируса из России
Москвичам предрекли сентябрьскую погоду 
Появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились кадры с места инцидента с отбросившим детей на трамвайные пути батутом

Перейти в «Мою Ленту»

В Барнауле очевидцы запечатлели момент с лопнувшим батутом, из-за которого двух девочек отбросило на трамвайные пути. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

На записи виден перевернутый батут и следы крови на траве.

Об инциденте стало известно 30 мая. Несчастный случай произошел возле торгового центра «Район». Батут лопнул из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. В частности, девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Пострадавших доставили в больницу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском городе детей отбросило на трамвайные пути из-за лопнувшего батута
Россиянин переехал жену на машине из-за запрета садиться пьяным за руль
Отравившийся «Новичком» полицейский подал в суд на своего командира