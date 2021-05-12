Отравившийся «Новичком» полицейский подал в суд на своего командира

Полицейский, отравившийся «Новичком» в Солсбери, подал в суд на командира местного подразделения полиции. Об этом сообщает The Guardian.

Сержант полиции Уилтшира Ник Бейли (Nick Bailey) участвовал в расследовании покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей. В ходе работы в доме жертв он отравился химическим веществом, прикоснувшись к дверной ручке.

После отравления офицер провел много времени в больнице и долго восстанавливал здоровье. Через год он вернулся на службу в полицию, но вскоре уволился и заявил, что не может больше выполнять свою работу.

После этого Бейли подал иск в верховный суд на главного констебля полиции Уилтшера. Незадолго до обращения в суд жена полицейского сообщила, что он все еще борется за получение части своей пенсии. Иск о телесных повреждениях был подан в категории «несчастные случаи на работе».

Адвокат офицера заявил, что его клиент пережил травму, которая разрушительно повлияла на его семью и вынудила его оставить любимую работу после 18 лет службы. «Мы надеемся быстро прийти к соглашению с полицией Уилтшира, чтобы мистер Бейли и его семья могли продолжить лечение и жить дальше», — добавил он.

В марте 2018 года на улице в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отрицает обвинения.