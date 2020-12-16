Семья умершей после отравления «Новичком» британки подала в суд на Россию

Семья британки Дон Стерджес, умершей, предположительно, после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Об этом сообщает Daily Mirror.

Адвокаты семьи начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Подробности иска не разглашаются, однако известно, что ответчиками указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (более известно как ГРУ).

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Издание отмечает, что заявление может быть рассмотрено только после окончания расследования причин смерти Стерджес.

В июле родственники покойной британки уже подавали иск в Высокий суд Лондона, однако тогда их заявление отказались рассматривать. В вердикте судей говорилось, что на причастность Москвы и на использование ею запрещенного токсина указывает целый ряд улик. Однако там же отмечалось, что «не было и (если смотреть реалистично) не будет уголовного процесса, на котором детали того, как это ужасающее событие стало возможным, будут рассмотрены публично».

Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули в июне 2018 года получили отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя.

Позже мужчина рассказал, что бутылочку с предполагаемым ядом он нашел в парке и подарил Стерджес, приняв за духи. Минобороны Великобритании вскоре заявило о причастности России к гибели женщины, российская сторона отвергла все обвинения.