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Россиянин переехал жену на машине из-за запрета садиться пьяным за руль

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Тульской области попытался задавить жену после того, как она запретила ему садиться за руль в нетрезвом состоянии. В результате она лишилась ноги, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел на автомобильной стоянке у магазина в селе Воскресенское, водитель автомобиля был пьян. «35-летний злоумышленник, управляя автомобилем, совершил наезд на свою жену, ударив ее передней частью машины, а после того, как потерпевшая упала, вновь совершил на нее наезд, после чего скрылся с места происшествия», — приводит агентство сообщение ведомства.

В СК подчеркнули, что в суде потерпевшая заявила, что ее муж не виноват в преступлении, и назвала произошедшее несчастным случаем. Суд Тульской области приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима.

Ранее россиянин избил жену за покупку масла за 29 рублей на взятые в кредит деньги. Пьяный муж избивал женщину руками и ногами, в том числе и по голове. Она успела выбежать из квартиры и запереть супруга внутри.

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