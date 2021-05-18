Суд вынес приговор по новому делу «пьяного» мальчика

Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор 47- летнему бывшему сотруднику МВД, признав его виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть ребенка (статья 264 УК РФ), подсудимый получил 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Он также должен возместить родным погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Фигурант дела Сергей Меньшиков, работавший оперативным дежурным пункта полиции «Немский», стал фигурантом нового дела о «пьяном» мальчике, отмечает RT. 13 июля 2019 года в селе Буйское он за рулем автомобиля Nissan Qashqai сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, выехавшего на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Эксперт Сергей Насонов сделал вывод, что в крови погибшего было 0,51 промилле алкоголя. Меньшиков свою вину не признал. Расследование дела взял под свой контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Суд установил, что Насонов провел экспертизу с нарушениями, неверно отразив наличие алкоголя в крови мальчика. Он был признан виновным в халатности и осужден на шесть месяцев лишения свободы.