Нашедшего алкоголь в крови «пьяного мальчика» судмедэксперта осудили

Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который при определении причин смерти погибшего в ДТП шестилетнего ребенка нашел в его крови алкоголь. Об этом в понедельник, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Насонова признали виновным по статье 293 УК РФ («Халатность»). Как уточнили в Генпрокуратуре, осужденный приговорен к полугоду исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов зарплаты. Приговор в отношении Сергея Насонова пока не вступил в законную силу.

Следователи установили, что Насонов не выезжал на место дорожного происшествия. Образцы крови погибшего он взял лишь через два дня, но хранил не в холодильной камере, вследствие чего они могли испортиться.

При вскрытии эксперт не изъял биологические материалы для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола. Обнаружив алкоголь, он не придал этому значения и не провел дополнительную проверку, даже не сохранив образцы крови мальчика.

Смертельное ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Позже экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.