Эксперта отдали под суд за новое дело «пьяного мальчика»

Следователи направили в суд уголовное дело о халатности в отношении эксперта из Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Насонова после признания им пьяным 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП летом 2019 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемый не выезжал на место дорожного происшествия 13 июля 2019 года, образцы крови погибшего для судебно-медицинского исследования он взял лишь через два дня, но хранил их несколько дней не в холодильной камере, вследствие чего они могли испортиться.

При вскрытии эксперт не изъял биологические материалы для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола, а при обнаружении алкоголя он не придал этому значения и не провел дополнительную проверку, не сохранив образцы крови мальчика.

Смертельное ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Позже экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.