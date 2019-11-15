Возбуждено дело против нашедшего алкоголь в крови «пьяного» мальчика эксперта

Эксперт, обнаруживший 0,51 промилле алкоголя в крови сбитого сотрудником полиции в Кировской области шестилетнего мальчика, стал подозреваемым в уголовном деле. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

В отношении мужчины возбуждено дело о халатности. При этом адвокат семьи погибшего ребенка настаивает, что в суд было подано ходатайство о заведомо ложном заключении эксперта. При этом сам специалист исключает ошибку в результатах анализа. Сбивший ребенка полицейский проходит по свидетелем по делу.

13 июля в Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, ребенок погиб. Позже экспертиза «обнаружила» в крови мальчика 0,51 промилле этанола. При этом, как рассказали родные погибшего ребенка, за три месяца полицейского, устроившего ДТП, так и не задержали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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