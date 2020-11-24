В Минздраве раскрыли детали нового дела о сбитом машиной «пьяном» мальчике

В крови девятилетнего школьника, которого сбила машина в Башкирии, обнаружен алкоголь. Детали нового дела о «пьяном» мальчике РИА Новости раскрыли в Минздраве региона.

«В крови ребенка обнаружена доза алкоголя — 0,33 промилле. Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно», — сказали в ведомстве.

Авария произошла 8 июля. В Мишкинском районе автомобиль УАЗ, принадлежащий «Почте России», столкнулся с юным велосипедистом. В итоге мальчик получил тяжелые травмы. Telegram-канал Baza уточняет, что речь идет о переломе черепа. Водитель машины быстро довез ребенка до скорой, его экстренно госпитализировали.

В пресс-службе МВД по Башкирии сказали РИА Новости, что, согласно результатам медосвидетельствования, водитель УАЗа был трезв. Возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

«В настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля», — добавили в полиции.

Baza отмечает, что теперь семье мальчика придется доказывать, что он не был пьян, и алкоголь попал в кровь случайно.