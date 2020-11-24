Россия
 
Последние новости
В Петербурге мужчина захватил в заложники детей
Избитый Прилучный подаст заявление в полицию и расскажет о произошедшем на ТВ
Роспотребнадзор оценил опасность мутаций коронавируса в России
В России не нашли случаев повторного заражения коронавирусом
Европе предсказали проблемы из-за долгов
Лукашенко анонсировал закон о запрете героизации нацизма
Названа стоимость российской вакцины для зарубежных рынков
Россиянин разгромил подъезд и запугал соседей
Школьница узнала о своей беременности за три дня до родов
Жириновский предсказал роспуск Пенсионного фонда
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минздраве раскрыли детали нового дела о сбитом машиной «пьяном» мальчике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В крови девятилетнего школьника, которого сбила машина в Башкирии, обнаружен алкоголь. Детали нового дела о «пьяном» мальчике РИА Новости раскрыли в Минздраве региона.

«В крови ребенка обнаружена доза алкоголя — 0,33 промилле. Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно», — сказали в ведомстве.

Авария произошла 8 июля. В Мишкинском районе автомобиль УАЗ, принадлежащий «Почте России», столкнулся с юным велосипедистом. В итоге мальчик получил тяжелые травмы. Telegram-канал Baza уточняет, что речь идет о переломе черепа. Водитель машины быстро довез ребенка до скорой, его экстренно госпитализировали.

В пресс-службе МВД по Башкирии сказали РИА Новости, что, согласно результатам медосвидетельствования, водитель УАЗа был трезв. Возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

«В настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля», — добавили в полиции.

Baza отмечает, что теперь семье мальчика придется доказывать, что он не был пьян, и алкоголь попал в кровь случайно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В крови восьмимесячного россиянина нашли наркотик
Появились новые подробности по делу второго «пьяного» мальчика