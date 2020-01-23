Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе

В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местные жители вызвали оперативные службы. Известно, что ребенка доставили в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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13 июля прошлого года в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло смертельное ДТП. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Позже экспертиза обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

В ноябре стало известно о возбуждении уголовного дела против эксперта, обнаружившего алкоголь в крови сбитого ребенка. Специалиста заподозрили в халатности. Адвокат семьи погибшего ребенка настаивал, что в суд было подано ходатайство о заведомо ложном заключении эксперта. Однако подозреваемый заявил, что исключает ошибку в результатах анализа.

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