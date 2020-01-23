Стало известно о регулярных запоях найденного пьяным 10-летнего россиянина

Найденный в Саратове десятилетний мальчик регулярно уходил в запой и гулял по улицам города, пытаясь протрезветь перед возвращением домой. Об этом его знакомый рассказал изданию «Подъем».

Собеседник издания отметил, что не может точно сказать, пил ли мальчик в тот день, когда его нашли, но предположил, что это действительно правда.

«Уже бывало подобное, когда он выпивал со своими друзьями. Он утром бухал и весь день гулял, чтобы протрезветь. Он неоднократно приносил деньги и говорил, что нашел их в кармане: то одну тысячу принесет, то пять. Он их просто из дома воровал», — сообщил знакомый.

Кроме того, он вспомнил случай, когда найденный пьяным мальчик украл из дома десять тысяч рублей и купил еду всей компании, после чего с ним связалась мать мальчика. «Мы договорились о встрече. Когда я пришел, мама его на меня чуть с кулаками не кинулась, а папа начал угрожать, что вывезет меня в лес и закопает живьем. На встречу оба поддатые пришли», — рассказал он.

О госпитализации десятилетнего ребенка, найденного на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, стало известно ранее 23 января. Его обнаружили местные жители.

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