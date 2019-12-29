Появились новые подробности по делу второго «пьяного» мальчика

В материалах дела сбитого полицейским «пьяного» мальчика из Кировской области нет подтверждений тому, что эксперт дал заключение о «нетрезвом состоянии ребенка» на основании анализов именно его биоматериалов. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила порталу Newsler.ru адвокат потерпевших Жанна Шмидт.
«Ни один человек не может утверждать, что все заключения были сделаны после исследования материалов, принадлежащих погибшему ребенку. Отсутствует экспертиза, на основании которой должны проводиться последующие», — отметила она.
Шмидт рассказала, что следствие продолжает настаивать на эксгумации тела мальчика, что, по ее мнению, может делаться
«для затягивания расследования, чтобы можно было апеллировать прошедшими сроками давности».
В ноябре стало известно о возбуждении уголовного дела против эксперта, обнаружившего алкоголь в крови сбитого ребенка. Мужчину заподозрили в халатности. При этом адвокат семьи погибшего ребенка настаивал, что в суд было подано ходатайство о заведомо ложном заключении эксперта. В свою очередь, подозреваемый заявил, что исключает ошибку в результатах проведенного анализа.
Смертельное ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде.
Позже экспертиза «обнаружила» в крови мальчика 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.