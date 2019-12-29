Появились новые подробности по делу второго «пьяного» мальчика

В материалах дела сбитого полицейским «пьяного» мальчика из Кировской области нет подтверждений тому, что эксперт дал заключение о «нетрезвом состоянии ребенка» на основании анализов именно его биоматериалов. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила порталу Newsler.ru адвокат потерпевших Жанна Шмидт.

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«Ни один человек не может утверждать, что все заключения были сделаны после исследования материалов, принадлежащих погибшему ребенку. Отсутствует экспертиза, на основании которой должны проводиться последующие», — отметила она.

Шмидт рассказала, что следствие продолжает настаивать на эксгумации тела мальчика, что, по ее мнению, может делаться

«для затягивания расследования, чтобы можно было апеллировать прошедшими сроками давности».

В ноябре стало известно о возбуждении уголовного дела против эксперта, обнаружившего алкоголь в крови сбитого ребенка. Мужчину заподозрили в халатности. При этом адвокат семьи погибшего ребенка настаивал, что в суд было подано ходатайство о заведомо ложном заключении эксперта. В свою очередь, подозреваемый заявил, что исключает ошибку в результатах проведенного анализа.

Смертельное ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде.

Позже экспертиза «обнаружила» в крови мальчика 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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