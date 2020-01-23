В крови восьмимесячного россиянина нашли наркотик

В Подмосковье в крови госпитализированного с острым отравлением восьмимесячного младенца обнаружили психоактивные вещества — так называемые спайсы. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По данным канала, ребенок был доставлен в больницу в состоянии комы с отравлением неизвестным веществом. Анализы показали, что состояние ребенка вызвано спайсом.
Полиция проводит проверку. Отца ребенка проверили на наркотики — в его крови запрещенных веществ обнаружено не было. Младенец остается в больнице, его жизни ничего не угрожает.
В прошлом году в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло смертельное ДТП. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Позже экспертиза обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.