Пойманная пьяной за рулем женщина избежала тюрьмы из-за «жестокого» бойфренда

Пойманная пьяной за рулем британка избежала тюрьмы, сославшись на то, что ей приказал вести машину «жестокий» бойфренд. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летнюю Кэти Макфадден (Katie McFadden) задержали недалеко от ее дома в городе Уитншоу, графство Большой Манчестер, 12 марта 2021 года. Полицейские заметили, что ее машина виляет на дороге из стороны в сторону.

Экспертиза показала, что количество алкоголя в крови Макфадден превышало допустимую норму в четыре раза. Ей грозило тюремное заключение, однако суд Манчестера приговорил женщину только к 12 месяцам общественных работ и запретил водить автомобиль на тот же срок.

Британка рассказала, что ее заставил сесть за руль «жестокий» бойфренд. Макфадден уверяла, что мужчина уселся на пассажирское сидение, бросил ей ключи и приказал вести машину. Она добавила, что уже рассталась с возлюбленным и не назвала его имени.

Полицейские подтвердили, что на пассажирском сидении автомобиля находился мужчина. Прокурор Стив Вудман (Steve Woodman) отметил, что женщина вполне могла пройти расстояние до своего дома и не садиться за руль, даже если ее пытались заставить. Однако суд принял во внимание раскаяние задержанной и отсутствие у нее нарушений ранее.

Ранее сообщалось, что в 2019 году 19-летняя американка вместе с тремя подругами угнала машину своего дедушки и отправилась кататься по городу. Когда полицейские попытались задержать ее, она решила скрыться от них.