Лишенный на 20 лет прав водитель прикинулся братом-близнецом

Лишенный прав на 20 лет водитель из английского города Ранкорн, графство Чешир, прикинулся братом-близнецом, чтобы использовать его водительское удостоверение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28 ноября 2020 года полицейские увидели, как 39-летний Ли Робертс (Lee Roberts) взял в аренду автомобиль, и остановили его для проверки документов. Мужчина показал им водительское удостоверение, которое получил незаконно, представившись братом-близнецом.

Позже в беседе с сотрудниками полиции Робертс признал, что его отстранили от вождения автомобиля с 2001 года. В среду, 12 мая, в суде мужчина рассказал, что продолжал водить машину без страховки и водительского удостоверения, несмотря на наложенный запрет.

Предположительно, брат англичанина не знал, что родственник использует документы на его имя.

Суд приговорил Робертса к тюремному заключению на 16 месяцев и лишил права вождения автомобиля еще на 20 месяцев.

Полицейский Фил Хеллидей (Phil Halliday), который вел расследование по делу Робертса, заявил: «Робертс думал, что он выше закона и может продолжать водить автомобиль, будучи дисквалифицированным и не имея страховки. Он глубоко ошибался и теперь в результате своих действий находится за решеткой».

Ранее сообщалось, что житель Англии более 150 раз завалил экзамен на водительские права. Чтобы получить права, ему предстоит сдать практическую часть экзамена.

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