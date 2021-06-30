Страдающий от алкоголизма белорус оскорбил Лукашенко и получил три месяца ареста

Публично оскорбивший президента Белоруссии Александра Лукашенко нетрезвый гражданин получил три месяца ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Нарушителю были выдвинуты обвинения по статье 368 Уголовного кодекса Белоруссии о публичном оскорблении главы государства. Прокуратура Брестского района поддержала позицию обвинения по уголовному делу. С учетом предъявленных следствием доказательств суд Брестского района принял решение признать гражданина виновным и назначил наказание в виде ареста на срок три месяца с последующим принудительным лечением алкоголизма.

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14 января 45-летний мужчина в беседе с оператором линии правоохранительной службы 102 высказал оскорбительные суждения в адрес Лукашенко. В ходе следствия было установлено, что гражданин страдает от алкогольной зависимости, он находился в нетрезвом состоянии.

В апреле житель Витебской области Белоруссии получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в адрес Лукашенко в интернете. Ранее суд Речицкого района приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы обвиняемого в оскорблении Александра Лукашенко и иных представителей власти.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.

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