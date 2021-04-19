Белорус получил пять лет колонии за комментарии про Лукашенко

Житель Витебской области Белоруссии получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в интернете про президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила генпрокуратура страны.

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29-летнему ранее несудимому жителю Полоцкого района инкриминировали преступления против мира, безопасности и порядка управления. Обвинение утверждало, что с октября 2019-го по июль 2020 года он оставлял комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента, а также оскорбления в адрес Лукашенко.

Суд признал его виновным в возбуждении социальной вражды, публичном оскорблении президента и угрозе насилием в отношении президента.

В доход государства конфискован мобильный телефон, с которого обвиняемый размещал свои комментарии.

Приговор может быть обжалован.

В начале апреля суд на месяц арестовал жителя Бреста за то, что он написал на стене дома цитату из молитвы «Отче наш» — «Но избави нас от лукавого».