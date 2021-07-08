КГБ Белоруссии зачистит республику от «радикально настроенных лиц»

Сотрудники КГБ Белоруссии приступили к широкомасштабной операции по зачистке от «радикально настроенных лиц». Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, участники Telegram-каналов деанонимизированы, следователи установили их личности.

«В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность», — сказал Бычек.

По данным канала, речь идет о Telegram-сообществах, а также «деструктивных чатах», в которых шла «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».

Ранее 8 июля в Белоруссии был задержан главный редактор издания «Наша Нiва» Егор Мартинович. Силовики пришли с обысками в офис и бухгалтерию «Нашей Нивы», а также домой к Мартиновичу и еще троим сотрудникам. Всех их увезли на допрос.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии рассказал о начале новой войны. По его мнению, она может начаться не с внешней агрессии, а с попыток иностранных государств повлиять на людей и расколоть гражданское общество Белоруссии.

2 июля белорусский лидер сообщил, что в стране раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Президент обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву.