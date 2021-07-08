В Белоруссии задержан главный редактор издания «Наша Нiва» Егор Мартинович. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

В четверг, 8 июля, силовики пришли с обысками в офис и бухгалтерию «Нашей Нивы», а также домой к Мартиновичу и еще троим сотрудникам. Всех их увезли на допрос.

Мартинович подозревается по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Он задержан на 72 часа и будет доставлен в изолятор на Окрестина.

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«Исследуется информация о причастности четырех граждан, в том числе Егора Мартиновича, к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сказала официальный представитель Управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

По ее словам, во время допроса Мартинович заявил о плохом самочувствии. К нему приехала скорая помощь, после чего следственные действия продолжились.

Сайт издания заблокирован. Также о визитах силовиков сообщили три региональных издания: газета Intex-press, «Брестская газета» и «Оршанский региональный портал», чей редактор Игорь Казмерчак задержан.