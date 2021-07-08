Лукашенко предупредил военных словами «деваться вам некуда» и выпил за них

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял тост и выпил за военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Поздравительные слова Лукашенко произнес во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава.

Перед тем, как поднять бокал за них, он предупредил военных о необходимости поддерживать высокий уровень работы. «По-мужски должен вам сказать в заключение нашей встречи —деваться вам некуда. Прошлый год военнослужащие силовых подразделений подняли так высоко планку действий военных по защите нашего отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто», — отметил он.

Свой тост Лукашенко завершил словами о долге военнослужащих. «Но мы люди военные. Еще раз подчеркиваю — деваться нам некуда. Давайте, за вас, за ваше будущее, за нашу Белоруссию», — заключил он.

Ранее во время церемонии белорусский президент рассказал о начале новой войны. По его мнению, она может начаться не с внешней агрессии, а с попыток иностранных государств повлиять на людей и расколоть гражданское общество Белоруссии.

При этом он подчеркнул, что видит в белорусских офицерах «людей чести и долга» и «высококлассных специалистов», способных «противостоять любым агрессивным действиям в отношении Белоруссии».