Байден встретился с Тихановской

Президент США Джо Байден провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вашингтоне. Об этом сообщает издание «Настоящее время» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Политик пока не раскрыла подробностей встречи, но подчеркнула, что ранее обсуждала вопросы преследования протестующих, репрессии против журналистов и инцидент с посадкой самолета Ryanair на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она также настаивала на привлечении Вашингтона в качестве посредника на возможных переговорах между официальным Минском и оппозицией.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Помимо встречи с Блинкеном, она пообщалась с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом США в Белоруссии Джули Фишер. При этом политик подчеркнула, что американские власти пока не дали четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Минска.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Белоруссии назвало визит лидера оппозиции в США не более чем туристической поездкой. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков и вовсе пригрозил западным странам ухудшением отношений за контакты с беглыми политиками.