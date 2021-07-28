Постпред Белоруссии жестко предостерег зарубежных коллег от встреч с Тихановской

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков жестко предостерег зарубежных коллег от встреч с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. Он подчеркнул, что это отразится на взаимоотношениях Минска с другими государствами и делегациями в организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, разумеется, не можем контролировать то, как постоянные представители государств при ООН и другие дипломаты этих миссий тратят свое драгоценное рабочее время, на какие встречи они его тратят... Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право», — заявил дипломат.

Рыбаков добавил, что Тихановская требует исключительно введения все более жестких санкций против Белоруссии и ее народа. Он также напомнил, что ООН придерживается основополагающего принципа «одна страна — один голос» и попросил учитывать этот факт. Постпред подчеркнул, что Минск будет реагировать на такие моменты в выстраивании взаимоотношений с постоянными представительствами при организации.

Во вторник 27 июля экс-кандидат в президенты встретилась с представителями стран Европейского союза при ООН. По информации РИА Новости, она также планировала встречи с постпредами Франции, Великобритании и СГП, а также рядом представителей от стран Западной и Восточной Европы, в том числе Прибалтики, Польши, Норвегии, Румынии.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер.

В ходе визита были затронуты вопросы усиления санкционного давления на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, увеличения пакета помощи репрессированным белорусским гражданам и журналистам, а также наказания всех причастных к политическим преступлениям в стране.

