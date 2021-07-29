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Захарова посмеялась над Тихановской из-за «печенек Байдена»

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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на реплику лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской после ее встречи с президентом США Джо Байденом. Дипломат у себя в Telegram посмеялась из-за упоминания «печенек из Белого дома», которыми глава США угостил женщину, и сравнила печенье с cookies — файлами личных данных клиента при пользовании интернетом.

Захарова вспомнила произведение Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», где отрицательного героя «буржуины» в награду за выдачу военной тайны кормят вареньем и печеньем.

Затем она сыронизировала на тему cookies, намекая на неравный характер отношения между властями США и белорусской оппозицией: напомнила что функцией cookies является «аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю».

Светлана Тихановская прибыла в США 18 июля. Помимо встречи с Джо Байденом, она пообщалась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер.

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