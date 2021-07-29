Джо Байден встретился со Светланой Тихановской

Президент США Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американского лидера.

Встреча состоялась утром 28 июля в Белом доме. «Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской», — написал Байден. Он отметил, что Соединенные Штаты «поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека». Сама Тихановская, в свою очередь, поблагодарила американского президента за «мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу».

Сегодня Беларусь находится на передовой битвы между демократией и автократией. Мир с нами. Беларусь будет историей успеха Светлана Тихановская Лидер белорусской оппозиции

Говоря о встрече с Байденом, Тихановская рассказала, что попросила его помочь Белоруссии совершить «ненасильственный переход к демократии» и поддержать политических заключенных. При этом она не указала, были ли заключены на переговорах конкретные договоренности между белорусской оппозицией и Вашингтоном. Американская сторона пока не раскрыла подробностей встречи.

В ожидании встречи

О своих планах встретиться с Джо Байденом Светлана Тихановская заявила еще 18 июля. При этом за день до этого в самом Белом доме ответить на вопрос о возможных переговорах между лидером белорусской оппозиции и представителями США затруднились. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки даже поинтересовалась у представителей СМИ, не пояснила ли им белорусский политик, с кем именно она планирует встретиться.

Уже 19 июля Псаки сообщила, что в графике Байдена встреча с Тихановской отсутствует. Несмотря на это, представитель Белого дома отметила, что лидер белорусской оппозиции будет встречаться с различными представителями администрации США высокого ранга, пока она находится в стране.

Визит Тихановской в США

Светлана Тихановская прибыла в США 18 июля. Помимо встречи с Джо Байденом, она пообщалась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер.

Как рассказала белорусский политик, в ходе переговоров были затронуты вопросы усиления санкционного давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко, увеличения пакета помощи репрессированным белорусским гражданам и журналистам, а также наказания всех причастных к политическим преступлениям в стране. По ее словам, в Вашингтоне дали понять, что в ближайшем будущем «последуют решительные шаги» в адрес нынешнего белорусского руководства.

При этом в самой Белоруссии на визит Тихановской в США отреагировали со скепсисом. Министерство иностранных дел страны назвало его туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что такие визиты по своей сути бессмысленны и не оказывают влияние на политику белорусских властей.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков и вовсе жестко предостерег зарубежных коллег от встреч с бывшим кандидатом в президенты республики. Он напомнил, что ООН придерживается основополагающего принципа «одна страна — один голос» и попросил учитывать этот факт. Поэтому подобные визиты неизбежно отразятся на взаимоотношениях Минска с другими государствами и делегациями в организации, подчеркнул Рыбаков.

