Лукашенко назвал условие размещения российских войск в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие размещения российских войск на территории страны. Об этом в пятницу, 30 июля, пишет БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, это возможно при наличии угрозы государству. «Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно», — отметил он, указав, что на данный момент в этом необходимости нет.

Поясняя свое высказывание, президент уточнил, что в короткий промежуток времени у него есть возможность «поставить под ружье» 500 тысяч человек. Если этого будет недостаточно, страна готова обратиться за помощью к России. «Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — пообещал он, напомнив, что со сложившейся в государстве «в острый период» в августе 2020 года ситуацией Минск справился сам.

Ранее политик заявил, что страны Запада с помощью санкций желают лишить белорусов зарплат, пенсий, пособий и качественной медицины. Лукашенко отметил, что республика никогда в своей истории не сталкивалась с таким размахом экономических ограничений в свой адрес, но драматизировать ситуацию он не собирается.