Лукашенко уволил представителя Белоруссии при Евросоюзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку представителя республики при Евросоюзе (ЕС) Александра Михневича. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Соответствующий указ глава республики подписал в четверг, 29 июля.

Лукашенко также освободил Михневича от должностей чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Бельгии и в Люксембурге, а также постоянного представителя страны при Европейском сообществе по атомной энергии и при НАТО.

В июне президент Белоруссии освободил от должности бывшего управляющего делами президента республики Виктора Шеймана. Он был уволен Лукашенко в соответствии со статьей 84 конституции Белоруссии в связи с его выходом в отставку. По словам главы республики, ранее Шейман неоднократно подавал рапорт о своей отставке.