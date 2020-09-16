Лукашенко освободил от должности и лишил ранга посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича. Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает агентство «БелТА».
Вместе с этим белорусский лидер лишил Марковича дипломатического ранга. Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Также Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны: Павла Латушко и Игоря Лещеню. Отмечается, что это было сделано в связи с их поступками, которые порочили государственную службу.