Посол Белоруссии в Нидерландах пожаловался на фейковое интервью с его участием

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко пожаловался на фейковое интервью с его участием в эфире европейского телеканала NOS. Об этом он рассказал «Беларусь 1».

По словам дипломата, он договорился с нидерландским корреспондентом об интервью и отвечал на его вопросы в течение полутора часов. Евдоченко рассчитывал на полноценное 20-минутное интервью без вставок, перерывов и интерпретаций, однако показанный материал его разочаровал. «Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза и в сумме это примерно 30 секунд», — пояснил он.

При этом «многие вещи были смешаны, порезаны, перепутаны», а его ответы в интервью не соответствовали заданным вопросам. Так, фразу Евдоченко «я повинуюсь воле белорусского народа» показали после вопроса об их решении избрать другого лидера, хотя на самом деле так он ответил на вопрос о готовности уехать на родину, если того потребуют белорусские граждане.

Представитель дипмиссии написал письмо в редакцию телеканала, в котором обратил внимание на ангажированность и безответственность корреспондента, который готовил это интервью.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.