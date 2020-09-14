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Посол Белоруссии в Нидерландах осудил насилие со стороны силовиков

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко осудил насилие со стороны силовиков при разгоне массовых протестов в республике. Выдержки из его интервью местным журналистам опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Применение силы к протестующим он назвал неприемлемым и констатировал необходимость реформ в стране. Однако дипломат подчеркнул, что лидер оппозиции Светлана Тихановская не может их провести.

По словам Евдоченко, главное для любого белорусского лидера — это вопрос взаимоотношений с Россией от которой республика «экономически зависима на 95 процентов», а не «новый флаг или гимн». «Я не знаю госпожу Тихановскую, никогда не встречал ее. Она, должно быть, хорошая хозяйка. Но моей стране нужен другой лидер — с большим опытом», — констатировал он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.

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